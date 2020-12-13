ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 13-12-2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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تراجع  سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 13- 12-2020 وبحوالي بحوالي 6 قروش وحقق سعر شراء الدولار في البنك المركزي اليوم حوالي 15.65 جنيه ـ، فيما وصل سعر البيع الي 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.60 جنيه للشراء
12.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

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