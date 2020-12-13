عبد الله الرويشد يطرح أغنيته الجديدة "هجرتك"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


طرح الفنان عبد الله الرويشد​ أغنيته الجديدة "​هجرتك​" على يوتيوب، وهي من كلمات علي مساعد، الحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد علي.

ويقول مطلع الأغنية: "هجرتك غصب مو مني، عسى بفراقنا، خيره كثير اشياء بالدنيا نبيها، بس نخليها طلبتك لا تعاتبني.."

وكان عبّر عبد الله الرويشد مؤخرا عن اعجابه الشديد بألبوم الفنانة السورية أصالة الجديد بعد ان استمع اليه وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: اليوم استمعت للالبوم واستمتعت انطربت وانفعلت وقلت اااااااه يا صولا تاخرت ولكن مكتوب وجا بوقتو مبروك الالبوم غاليتي أصالة".

أخبار تهمك

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ أقل من ساعة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ أقل من ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 19 ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ ساعتين

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر