عامر زيان متفائل بعام 2021

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
لمياء علي
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أعرب الفنان اللبناني ​عامر زيان​ عن شعوره بالتفاؤل واصراره على ذلك بعام 2021، بالرغم من اقتراب نهاية العام 2020 والذي حمل الكثير من الأحداث السيئة على صعيد العالم كلّه بشكل عام وعلى صعيد لبنان بشكل خاص.

وعلق عامر عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "نحنا واصلين عا بواب أخر السنة هالسنة أللي ما مرق متلها بتاريخ لبنان وشعبو عم بسأل حالي هلأ معقول ٢٠٢١ رح تكون منيحة شوي او أصعب من قبلها.

واختتم: ما في شي بطمن بس نحنا كشعب منضل متأملين وأنشالله نضل هيك".

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