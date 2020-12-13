معاش تكافل وكرامة 2020| ننشر 10 خطوات لتقديم الشكاوى إلكترونيا





كشفت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الإلكتروني عن خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي الخاص بتقديم دعم نقدي لفئات محددة وفق ضوابط معلنة، وكذلك كيفية تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونيا عبر الرابط المحدد من الوزارة،ومن هنا نعرض لكم خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وتقديم الشكاوى إلكترونيا.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

- ثم بعد ذلك إدخال الرقم القومي.

- الخطوة التالية هي تسجيل البيانات المطلوبة.

- بعدها يجب اختيار الخدمة التي يريدها المستعلم.

- والآن لابد من الضغط علي زر الاستعلام.

- سوف يتم توجيه المستعلم إلى صفحة بيانات الاستعلام.





معاش تكافل وكرامة 2020.. خطوات تقديم الشكاوى إلكترونيا

- تسجيل الرقم القومى له.

- ثم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- إدخال البيانات المطلوبة

- تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

- تسجيل عنوان الإقامة .

- كتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد فى الأسرة.

- ثم تسجيل رقم الهاتف الأرضي.

- بعد ذلك لابد من كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل وسوف تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

- طباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.





شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2020

- يشترط أن لا يقل عمر الشخص عن 35 عامًا.

- كما يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 400 جنية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

- من الشروط ألا يكون المواطن مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

- يشترط الإقامة في مصر أثناء الحصول على المعاش.





معاش تكافل وكرامة 2020| ننشر 10 خطوات لتقديم الشكاوى إلكترونيا