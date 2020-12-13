بوسي تحيي حفلًا غنائيًا بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في هذا الموعد

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تستعد الفنانة بوسي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، يوم 24 ديسمبر الجاري، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمناسبة الكريسماس.



ومن المقرر أن تقدم بوسي خلال الحفل مجموعة من أغانيها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفضل شاكر.



وفي سياق آخر، طرحت بوسي مؤخرًا أغنية جديدة حملت اسم "أنا الدنيا"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس، ومن إنتاج حمدي بدر.