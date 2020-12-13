الأرصاد: ارتفاع في درجة الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 (فيديو)

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد معظم الأنحاء ارتفاعا في درجات الحرارة وستكون أعلى من المعدلات الطبيعية من 3 إلى 4 درجات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 27 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 16

دمياط العظمى 24 والصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 17

السويس العظمى 26 والصغرى 16

العريش العظمى 27 والصغرى 17

طابا العظمى 24 والصغرى 18

سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18

الغردقة العظمى 28 والصغرى 15

الفيوم العظمى 27 والصغرى 14

بني سويف العظمى 28 الصغرى 14

المنيا العظمى 29 والصغرى 15

أسيوط العظمى 31 والصغرى 14

