عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تلقى الأهلي ضربة موجعة بسبب الراتب المرتفع للسوري عمر السومة الذي كان يطمح في التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة انتقال حر في ظل انتهاء عقده مع ناديه الحالي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتقاضى عمر السومة مبلغ يتخطى الـ4 ملايين دولار سنوياً مع ناديه السعودي وهو الراتب الكبير الذي يفوق إمكانيات المارد الأحمر الذي رصد مبلغ مليون ونصف دولار كحد أقصى لراتب النجم السوري.

ووصل مسئولو الأهلي عرضاً عن طريق أحد وكلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع السومة ويسعى مسئولو أهلي جدة لتجديد عقد النجم السوري الذي يعتبر واحدا من أهم أعمدة الفريق الأساسية.

وتلقى السومة العديد من العروض للرحيل في الوقت الذي انضم فيه الأهلي إلى كتيبة الأندية الراغبة في معرفة طلبات السومة بعد ترشيحه للتعاقد معخ وتدعيم الهجوم المارد الأحمر في الشتاء إلا أن المقابل المادي جعل المفاوضات تبتعد في بدايتها.

وحدد مسئولو الأهلى بديلين من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك في حال فشل التعاقد مع الأوروجوياني جاستن سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب أفريقي.

واختارت إدارة الأهلي لابا كودجا نجم هجوم العين الإماراتي ووالتر بواليا نجم الجونة كأفضل بديلين في حالة عدم النجاح في انهاء صفقة سيرينو الذي يعتبر المطلب رقم واحد من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قبل أن ينضم عمر السومة لبدائل القلعة الحمراء.



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