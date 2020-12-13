موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تقام يوم الإثنين المقبل قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021 بعدما أختتم دور المجموعات يوم الأربعاء الماضي.

وتأهل 16 فريق وهم باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني وريال مدريد الإسباني وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأتالانتا الإيطالي وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وبورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وتقام قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأثنين القادم فى مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فى سويسرا فى تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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