أيمن بهجت قمر يكشف عن مواقفه الإنسانية مع أبو الليف ويُعلق:"لما الدنيا مامشيتش معاه ابتدى يلمح بتقصيرنا في اللقاءات"

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حرص الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر بالرد على اتهام الفنان أبو الليف له بالتقصير في حقه، مما دفعه يفصح عن أحد المواقف الإنسانية التي فعلها معه في بداية مشواره الفني، وذلك من خلال حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي

"فيس بوك".



كتب أيمن بهجت قمر منشورًا قال فيه:"في 2009 لما اشتغلنا أنا وتوما والملحن محمد يحيى، وقدمنا أول ألبوم لأبو الليف من إنتاجنا؛ احنا ما استخسرناش أي حاجة معاه، وعملنا ألبوم كسر الدنيا، واللي حضراتكم ماتعرفهوش، إننا لما تعاقدنا مع جمال مروان شركة ميلودي في وقت عزها وعز قنواتها، اتفقنا أنا ويحيى وتوما على إن المبلغ اللي هتدفعه ميلودي، هنقسمه على أربعه، ومفكرناش إننا أسماء، وإن نادر صوت جديد".



وتابع أيمن بهجت قمر قائلاً:"بعد ما نحسب مثلًا التكلفة الفعلية الكبيرة للألبوم، واعتقد الكواليتي كان واضح يعني، إحنا كنّا جدعان معاه وأوي كمان، وكنّا كمنتجين بناخد نسبة احنا التلاتة 10 في المي لكل واحد، يعني لو أبو الليف طلع فرح، كان بيطلع لي 300 جنيه".



وأضاف أيمن بهجت قمر:"حصلت مشاكل وميلودي كانت بتقفل، وحصل بينا وبينهم مشاكل وقضايا، وكان أبو الليف هيتوقف، لجأنا للمستشار مرتضى منصور اللي وقف جنبنا وقتها بلا مقابل؛ بسبب تعاطفه معانا، وبسبب تاني إن أمير مرتضى كان عايز يخدمني ويستجدع معايا كعادته".



وواصل كلامه قائلاً:"بالفعل نجحنا إننا نتعاقد مع شركة نجوم ريكوردز، ومضينا معاهم، وتاني، قسمنا مبلغ التعاقد على أربعة، برغم إني كنت بطلع خسران كل ألبوم، وما بكملش أجري كشاعر في الأغاني؛ بس كان حماسي طاغي للتجربة".



واستطرد أيمن بهجت قمر:" نزل الألبوم وماعملش جو، وابتدت البلد تدخل في ظروف صعبة، وفي وقت الإعلان الدستوري والبلد في مظاهرات وواقفة، ابتدى نادر يضغط.. هو أنا ليه مش بنزل حفلات؟، فين الكليبات؟، فين الأفراح؟، مع إن الشعب كان قاعد عند الاتحاديه والتحرير وقتها".



وأردف أيمن بهجت قمر قائلاً:" هو نجح في وقت صعب، فضل يضغط وراح باعت رسالة لكريم الحميدي اللي كان مسؤول وقتها في نجوم ريكوردز وكريم موجود وكانت رساله مش لطيفه وطلب وقتها فسخ التعاقد معانا ومع نجوم ريكوردز، وأنا وقتها اتصدمت، إفسخ مع نجوم ريكوردز، مع توما، مع يحيى، بس مش معايا أنا".



وتابع أيمن بهجت قمر قائلاً:" المهم عاملناه بمنتهى الاحترام والرقي أنا ويحيى وتوما، وفسخنا بالحسنى وكالعادة نجوم ريكوردز محترمين، أيمن سالم ومدام هالة حجازي واتنازلوا عن الشرط الجزائي وخسرنا تعاقد محترم جدًا عمرنا ما هنعرف نعوض ربعه النهاردة،كان فيه حسابات بينا قولنا في بيتها وحبيبنا واخونا وادينا له كامل حريته".



وأضاف أيمن بهجت قمر:" المهم لما مامشيتش الدنيا؛ ابتدى يلمح بتقصيرنا معاه في اللقاءات، والتزمنا الصمت، سمعت كلام من عينة إن أنا مانع ظهوره في القنوات، واستغربت إنه شايفني بالقسوة والسطوة دي، وكلام كتير بيوصلني بس مش ده المهم، من سنتين لقيت الفنان أحمد فهمي بيرشحه لتتر مسلسل الواد سيد الشحات رحبت جدًا وعادي والأغنيه نزلت".



وأنهى كلامه قائلاً:"فأنا حقيقي مش فاهم لحد دلوقتي هو بيقول ليه كده، وعايز إيه، واحنا قصرنا في إيه، ربنا يوفقك يا نادر ويكتب لك الخير في حياتك، ومن فضلك كفايه لحد كده، وآسف طولت جدًا".