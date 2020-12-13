استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد 13-12-2020

إستقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 13-12-2020 في الأسواق وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2" بين 29 - 35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.





واستقرت أسعار البلطى المزارع "1" بين 17-19 جنيها، واستقر سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 15. 5-16.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.





وسجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات.





ويترواح سعر البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.



