استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد 13-12-2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي
Advertisements
إستقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 13-12-2020 في الأسواق  وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2" بين 29 - 35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البلطى المزارع "1" بين 17-19 جنيها، واستقر سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 15. 5-16.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات.

ويترواح سعر البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

 وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار سمك البوري

أخبار تهمك

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 19 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار جميع أنواع الأسماك في مصر اليوم الأحد 8-11-2020

أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-11-2020 .. الكابوريا بـ 130 جنيه

أسعار الاسماك اليوم الاثنين 23-11-2020

أسعار الاسماك في الأسواق المصرية اليوم الخميس 26-11-2020

أسعار الاسماك اليوم الجمعة 27-11-2020

أسعار الأسماك اليوم السبت 28-11-2020 .. كيلو "البلطي المزارع" بـ 16 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر