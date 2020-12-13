أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-12-2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
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واصلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة الإستقرار حيث سجل سعر كيلو الطماطم 6.5 جنيهات ، وسعر كيلو البصل 5 جنيهات وسعر كيلو البطاطس 3 جنيهات وسعر كيلو الفاصوليا 5 جنيها

وسعر كيلو الكوسة 3.5 جنيهات، سعر كيلو الباذنجان 4.5 جنيهات وسعر كيلو الخيار 10 جنيهات
سعر كيلو الجزر 6 جنيهات

أما عن الفواكها فلها  فوائد كثيرة ترغمنا على الاستمرار عليها وتناولها: للفواكه فوائد جمة تعود على الإنسان عند المواظبة على تناولها، وذلك لما تحتويه من عناصر وفيتامينات ضرورية لجسمه، من أجل القيام بالوظائف المختلفة التي يقوم بها الجسم على أكمل وجه، كإمداده بالطاقة اللازمة للقيام بالعديد من الأنشطة اليومية، وتقيه من التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض سواء المزمنة والخطيرة أو الأمراض البسيطة وغير المستعصية، ويكون لها دور كبير في تجديد الخلايا التالفة، بالإضافة إلى الفوائد العديدة للبشرة والشعر.

سعر الفاكهة اليوم الأحد 13-12-2020

سعر كيلوالبرتقال البلدي 6 جنيهات.

سعر كيلوسعر كيلوالبرتقال السكري 6 جنيهات.

سعر كيلوسعر كيلوالليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 10 جنيهات

سعر كيلو البلح 8 جنيهات

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