بعد تكرار الزلازل.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة هذا الأمر (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما يتردد أن مصر دخلت حزام الزلازل، خاصة أننا تعرضها لأكثر من زلزال خلال وقت قصير، مؤكدا أن ما يتردد مجرد شائعات.

وأضاف "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، مطمئنا المصريين: "مفيش خطورة متقلقوش، مفيش زلزال كبير هيضرب مصر".

وقال إن المصريين أصبح لديهم حساسية كبيرة في الشعور بالزلازل، معقبا: "الناس بقا عندها حساسية شديدة بالزلازل"، مناشدا المواطنين عدم القلق بسبب حدوث هذه الزلازل.

إقرأ أيضا..
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت مساء أمس، موضحا أن مركز الهزة يبعد نحو 19 كيلو جنوب غرب مدينة 6 أكتوبر.

وأشار "القاضي"، خلال تصريحات سابقة، إلى أن الهزة أقل من متوسطة، حيث أنهم لا يصدرون بيان إعلامي إذا كانت الهزة في حدود 4 ريختر، ولكن سبب اصدارهم البيان هو درأ الشائعات بشأن حدوث زلزال كبير.

وأضاف أن عدد قليل هم من شعروا بزلزال أمس، وفي حال حدوث أي خطورة يكون هناك تواصل مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنهم يراقبون الوضع في بعض الأماكن مثل جنوب غرب أكتوبر، وشمال الفيوم، وليس ضروري أن تتعرض هذه المناطق لزلزال كبير مثلما حدث في 1992.

وأوضح أن الزلزال عبارة عن طاقة في باطن الأرض تخرج بهذا الشكل، وتخرج من أضعف الأماكن، وكلما كان الزلزال عميق يكون الشعور به أكبر.

أخبار تهمك

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 19 ساعة

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة و نصف

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عقبة تمنع الأهلي من ضم نجم الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر