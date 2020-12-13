تسجيل أكثر من ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد حاجز الألف إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وسجلت كوريا الجنوبية، 1030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 42766.

 

وبحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الألف إصابة بعد مرور 328 يوما منذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في يوم 20 من شهر يناير الماضي.

 

ووقالت السلطات الكورية، إن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 80 حالة إصابة عن عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة يوم أمس السبت (950 حالة إصابة).

 

ويذكر أن السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد، يرجع إلى حالات عدوى جماعية متفرقة بكورونا في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد، مثل الكنائس ودور رعاية المسنين والمطاعم والتجمعات الشخصية والوحدات العسكرية.

 

 

 

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