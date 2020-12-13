اسعار اللحوم اليوم الأحد 13-12 -2020..كيلو ا"لكبدة البلدي" بـ 140 جنيه

إستقرت أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد 13-12-2020 ، حيت توفر الدولة المصرية اللحوم في كل مكان ومن من خلال منافذ القوات المسلحة والجمعيات الإستهلاكية .





وننشر أسعار اللحوم اليوم الأحد 13-12-2020 في الأسواق كالاتي :













كيلو البتلو ما بين 80إلى 180جنيهًا.

سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.

سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو

والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو

والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو

أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

واللحوم الضأن بين 120-140جنيها

اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو.







