موقع دعم مصر tamwin.com| لينك سريع لسهولة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن طريقة وخطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية كما تم البحث من جانب المواطنين عن رابط سريع لسهولة إضافة المواليد الجدد.





ومن جهتها، تسعى الحكومة المصرية لدعم المواطنين وتقديم المعونة لهم بأكثر من طريقة، لذلك تم فتح باب إضافة الأطفال في بطاقات التموين للحصول الأسر على كمية كافية من السلع الغذائية، ويتم كل هذا عبر موقع دعم مصر tamwin.com





وإليكم في السطور التالية خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر:

- يتم الدخول الى الرابط الخاص بموقع دعم مصر (اضغط هنا).

- يتم النقر على الخدمات التموينية.

- يجب إدخال بيانات المولود الجديد كاملة.

- ثم يجب كتابة رقم بطاقة التموين الخاصة برب الأسرة.

- يجب كتابة رقم مكتب التموين التابع إليه، ثم كتابة الرقم الخاص بتاجر التموين التي يتم الصرف منه.

- ثم نقوم باختيار المحافظة التابع لها ومديرية التموين.

- يتم النقر على إرسال.