موقع دعم مصر tamwin.com| لينك سريع لسهولة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
Advertisements
ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن طريقة وخطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية كما تم البحث من جانب المواطنين عن رابط سريع لسهولة إضافة المواليد الجدد.

ومن جهتها، تسعى الحكومة المصرية لدعم المواطنين وتقديم المعونة لهم بأكثر من طريقة، لذلك تم فتح باب إضافة الأطفال في بطاقات التموين للحصول الأسر على كمية كافية من السلع الغذائية، ويتم كل هذا عبر موقع دعم مصر tamwin.com

وإليكم في السطور التالية خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر:
- يتم الدخول الى الرابط الخاص بموقع دعم مصر (اضغط هنا).
- يتم النقر على الخدمات التموينية.
- يجب إدخال بيانات المولود الجديد كاملة.
- ثم يجب كتابة رقم  بطاقة التموين الخاصة برب الأسرة.
- يجب كتابة رقم مكتب التموين التابع إليه، ثم كتابة الرقم الخاص بتاجر التموين التي يتم الصرف منه.
- ثم نقوم باختيار المحافظة التابع لها ومديرية التموين.
- يتم النقر على إرسال.

أخبار تهمك

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك السابق: لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ أقل من ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 18 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ 43 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر