"كل سنة وإنت مشرفنا طول الوقت".. بهذه الكلمات مها أحمد تهنئ زوجها مجدي كامل بعيد ميلاده

Advertisements







حرصت الفنانة مها أحمد على تهنئة زوجها الفنان مجدي كامل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب من حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مها أحمد مجموعة صور لها برفقة زوجها الفنان مجدي كامل، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى، كل سنة وانت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب".



وتابعت مها أحمد قائلة :"كل سنة وانت قدوة لكل محبينك، كل سنة وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادى فخورين بيك، كل سنة وانت في حياتنا، وفي حياة جمهورك، نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان مجدي كامل عرض فيلم "يوم ١٣"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ وائل عبدالله، بطولة أحمد داوود، دينا الشربيني، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أحمد زاهر، شريف منير.