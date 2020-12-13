استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
الفجر الإقتصادي
Advertisements

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2002 بسبب إستقرا الأسعار العالميه له ، وسجل عيار 21 قيمة 803 جنيه للجرام الواحد ، وفيما يلي نستعرض أسعار جرام الذهب لكل العملات كالتالي : 

سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

وسجل عيار 18 نحو 688 جنيها.
وسجل عيار 21 نحو 803 جنيهاً.
فيما سجل عيار 24 نحو 918 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها

 فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1839.6 دولارا للأوقية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 18 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك السابق: لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه

منذ ساعة و 7 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 12/8/2018

عاجل.. ارتفاع حاد في أسعار الذهب بعد وصوله لأعلى مستوياته عالميًا

أسعار الذهب المحلي تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس 4/4/2019

سعر الذهب المحلى في سوق الصاغة المصري اليوم الاثنين 13-5-2019

سعر الذهب في سوق الصاغة المحلى اليوم الثلاثاء 14-5-2019

ارتفاع جديد لاسعار الذهب في مصر وسط استقرار المعدن عالميًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر