استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
الفجر الإقتصادي
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استقر سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2002 بسبب إستقرا الأسعار العالميه له ، وسجل عيار 21 قيمة 803 جنيه للجرام الواحد ، وفيما يلي نستعرض أسعار جرام الذهب لكل العملات كالتالي :
سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020
وسجل عيار 18 نحو 688 جنيها.
وسجل عيار 21 نحو 803 جنيهاً.
فيما سجل عيار 24 نحو 918 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها
فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1839.6 دولارا للأوقية
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