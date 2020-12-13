استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020





استقر سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2002 بسبب إستقرا الأسعار العالميه له ، وسجل عيار 21 قيمة 803 جنيه للجرام الواحد ، وفيما يلي نستعرض أسعار جرام الذهب لكل العملات كالتالي :





سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020





وسجل عيار 18 نحو 688 جنيها.

وسجل عيار 21 نحو 803 جنيهاً.

فيما سجل عيار 24 نحو 918 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها



