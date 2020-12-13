بإيصالات مزورة.. ضبط عاطل استولى على ساحة انتظار سيارات بالغردفة ملك مجلس المدينة

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تمكنت أجهزة الأمن بمدينة الغردقة اليوم، من القبض علي عاطل استولي علي ساحة انتظار للسيارات بمنطقة الممشي السياحي، وتحصيل مقابل انتظار لحسابه الخاص لعدة أشهر.





جاء ذلك بعد تعدد شكاوى الأهالي من قيام أحد الاشخاص بتخصيل 10 جنيهات منهم مقابل السماح لهم بالانتظار بسياراتهم داخل الساحة المملوكة لمجلس مدينة الغردقة.



وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بطباعة إيصالات مزورة لتحصيل مقابل انتظار بالساحة من المواطنين دون وجه حق وذلك منذ عدة أشهر.



ومن جانبه أكد مسؤولو مدينة الغردقة أن هذة الساحة غير مؤجرة، والشخص الذي يقوم بتحصيل أموال من المواطنين ليس له أي علاقة بها، والإيصالات التي يعطيها للمواطنين مزورة، موضحًا أنه جار طرح ساحة الانتظار للإيجار في مزاد علني الفترة المقبلة.