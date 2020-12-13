ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي
علي ماهر حلمي
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يحل نادي ليفربول ضيفا على نظيره نادي فولهام اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بينما يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره كريستال بالاس ويستضيف أرسنال فريق بيرنلي على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويتصدر نادي ليفربول ونظيره توتنهام هوتسبير جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حتي الآن برصيد 24 نقطة ثم يأتي تشيلسي ثالثا برصيد 22 نقطة.

بينما يتزيل نادي شيفيلد يونايتد ونظيره وست بروميتش البيون جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتي الآن.



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