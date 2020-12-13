خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عبر موقع وزارة الكهرباء

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء، لسهولة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنازل دون بذل مجهود ومنعا للخروج والاختلاط نظرا لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا مرة أخري، وإليكم الخطوات التالية:





- يجب أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء المصرية (اضغط هنا) وتقوم بالتسجيل فيه.

- انقر على كلمة قسم الخدمات الموجودة بالشريط العلوي في الموقع.

- اختر من القائمة التي انسدلت لك كلمة الاستعلام عن الفواتير.

- قم بتحديد محافظتك من قائمة المحافظات.

- اكتب اسمك ورقم عدادك ستجد الرقم يتكون من 10 أرقام.

- انقر على كلمة استعلام في المربع أدناه.





طرق دفع فاتورة الكهرباء

يمكنك أن تقوم بدفع فواتير الكهرباء خاصتك إلكترونياً، وذلك عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية، ثم اختيار طريقة الدفع التي تناسبك

يمكن أن يتم دفع الفاتورة في مكاتب البريد وعبر شركات خطوط المحمول، ومن فوري وأمان وجميع الخدمات الشبيهة بهم.