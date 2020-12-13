الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بدأ النادي الأهلي في التحرك من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي لدعم خط الهجوم في الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بناء على رغبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، بعد فشل التعاقد مع سيرينو.

وأوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يرغب في ضم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي السابق وستاندرلياج البلجيكي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقامت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بالتحرك للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع موليكا، بعدما أبدى موسيماني إعجابه الشديد باللاعب، على أن يقدم الأحمر عرضا رسميا، خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي لاستغلال ما يمر به اللاعب في الفترة الحالية من حالة نفسية سيئة مع فريقه البلجيكي، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

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