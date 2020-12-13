سعد الصغير يحيي أربعة حفلات غنائية بدبي في هذا الموعد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان سعد الصغير لإحياء أربع حفلات غنائية في مدينة دبي، وذلك ابتداءًا من يوم الأربعاء إلى يوم السبت المُقبل.

وأعلن سعد الصغير عن موعد الحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر سعد الصغير مقطع فيديو له، وعلق عليه قائلاً :"انتظرو السوبر ستار سعد الصغير في دبي خلال أيام، مستني كل حبايبي وأخواتي نولع الدنيا مع بعض ونفرح شوية، انتظروني يوم ١٦ و ١٧ و ١٨ و١٩ معكم في أجمل وأجمد حفلات في دبي، سعد الصغير".

وفي سياق آخر، شارك الفنان سعد الصغير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.

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