بعد اشادته بموهبته..حمدي الميرغني لسمير غانم:"يارب أكون جزء من ألف من موهبتك"

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وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة شكر للفنان سمير غانم بعدما أوضح أنه يعتبره إمتدادًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حمدي الميرغني مقطع فيديو من لقاء الفنان سمير غانم في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وعلق عليه قائلاً :"شكرًا من كل قلبي لسمورة أسطورة الضحك أمبراطور الأرتجال".



وتابع حمدي الميرغني قائلاً :"تاني مرة تذكرني كامتداد ليك علي قد مابفرح أووووي برأي حضرتك فيا علي قد مابشيل مسئولية رأيك فيا، ويارب أكون جزء من ألف من موهبتك ياصاحب أعلي خيال كوميدي".



واختتم حمدي الميرغني كلامه قائلاً :"حضرتك عارف كويس انا بعشقك أزاااي ياأستاذي".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.