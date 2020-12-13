بعد اشادته بموهبته..حمدي الميرغني لسمير غانم:"يارب أكون جزء من ألف من موهبتك"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة شكر للفنان سمير غانم بعدما أوضح أنه يعتبره إمتدادًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حمدي الميرغني مقطع فيديو من لقاء الفنان سمير غانم في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وعلق عليه قائلاً :"شكرًا من كل قلبي لسمورة أسطورة الضحك أمبراطور الأرتجال".

وتابع حمدي الميرغني قائلاً :"تاني مرة تذكرني كامتداد ليك علي قد مابفرح أووووي برأي حضرتك فيا علي قد مابشيل مسئولية رأيك فيا، ويارب أكون جزء من ألف من موهبتك ياصاحب أعلي خيال كوميدي".

واختتم حمدي الميرغني كلامه قائلاً :"حضرتك عارف كويس انا بعشقك أزاااي ياأستاذي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل في الأهلي

منذ أقل من ساعة

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

نجم الزمالك السابق: لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 18 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

08:54 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر