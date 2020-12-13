رونالدو ينتظر رقم تاريخي بدوري الأبطال

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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بات كريستيانو رونالدو نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي، أمام رقم جديد يسعي لتحقيقه، ضمن قائمة ضحاياه الذين سجل فيهم هدفًا على الأقل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينتظر يوفنتوس مواجهة أحد هذه الفرق في دور ثمن النهائي في الشامبيونزليج، وهم أتلتيكو مدريد الإسباني أو بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أو بورتو البرتغالي، أو إشبيلية الإسباني، أو لايبزيج الألماني.

وستكون القرعة المقرر إقامتها بعد غدًا الإثنين، فرصة ذهبية للبرتغالي لمعادلة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحمل رقمًا قياسيًا بإءمه، بتسجيله في 36 فريقًا مختلفًا في دوري الأبطال، متقدمًا على رونالدو بفريق واحد فقط الذي سجل في 35 فريقًا.

وفي حال مواجهة السيدة العجوز نظيره بروسيا مونشنجلادباخ أو لايبزيج، سيكون صاروخ ماديرا أمام فرصة معادلة رقم ليونيل، حيث لم يسبق له أن سجل في شباكهما.

بينما ستكون القرعة، فرصة لرونالدو لتعزيز سجله التهديفي، حال واجه إشبيلية أو أتلتيكو مدريد، وهما أكثر فريقين سجل أمامهم أهدافًا في شباكهما، حيث سجل 27 هدفًا في الفريق الأندلسي، و25 هدفًا في الروخي بلانكوس.

وتفادي اليوفي مواجهات صعبة للغاية حيث أنه كان سيواجه فرق مثل باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي أو بوروسيا دورتموند، حال احتلاله وصافة المجموعة السابعة.

يذكر ان يوفنتوس صعد كمتصدر بعدما استطاع قلب الطاولة على برشلونة الإسباني، وخطف المركز الاول في المباراة الأخيرة في دور المجموعات بثلاثية نظيفة في ملعب الكامب نو، وتفوق في المواجهات المباشرة حيث يملك كل منهم 15 نقطة.

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