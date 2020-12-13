بيان تفصيلي بـ درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





وأكدت الأرصاد أن البلاد يسودها طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، و يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

بيان تفصيلي بـ درجات الحرارة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29