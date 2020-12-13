بيان تفصيلي بـ درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:23 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأكدت الأرصاد أن البلاد يسودها طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
 
بيان تفصيلي بـ درجات الحرارة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى  27
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 14 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 29
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29
 

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