أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة هذا الأسبوع بداية من الأحد 13 ديسمبر 2020 إلى الأربعاء 16 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتشهد البلاد أمطار غزيرة على العديد من المناطق مع رياح مثارة بالرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق.

حالة الطقس الأحد 13 ديسمبر:
تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية، بجانب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس الاثنين 14 ديسمبر:
أكدت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بجانب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة .

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

حالة الطقس الثلاثاء 15 ديسمبر:

وتشهد البلاد انخفاضا آخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء و مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس الأربعاء 16 ديسمبر:
وتتعرض البلاد لاأمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء .

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