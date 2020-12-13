نجم الزمالك السابق: لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه

علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي تعرض لها أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، بعد تصويره مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو شفت محمود الخطيب في مكان عام سأقوم بالتصور معه لأنه أسطورة من أساطير النادي الأهلي".





وتابع: "اللجان الإلكترونية سبب التعصب بين الجماهير فى الفترة الأخيرة".





ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره مصر المقاصة اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.



