نجم الزمالك السابق: لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي تعرض لها أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، بعد تصويره مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو شفت محمود الخطيب في مكان عام سأقوم بالتصور معه لأنه أسطورة من أساطير النادي الأهلي".

وتابع: "اللجان الإلكترونية سبب التعصب بين الجماهير فى الفترة الأخيرة".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره مصر المقاصة اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار وعدم استقرار.. الأرصاد تحذر المصريين من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ يوم

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك السابق: لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

سيميوني يكشف سبب الهزيمة أمام ريال مدريد

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

12:10 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر