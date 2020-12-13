موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ليفانتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام ليفانتي، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام ليفانتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة bein Sport hd 1.

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