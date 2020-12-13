فرج عامر يكشف تفاصيل لقاء ميدو مع محمود الخطيب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
ميدو
ميدو
محمد جمال
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علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تفاصيل إلتقاط أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللقاء كان غير مرتب وكان مجرد صدفة، وميدو باس دماغ محمود الخطيب ودماغ حسن حمدي".

وتابع: "ميدو قال أنه زملكاوي جدًا ويحترم الزمالك والأهلي والزمالك أخوات وحبايب واللقاء لم يطول أكثر من 5 دقائق".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه فريق مصر المقاصة اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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