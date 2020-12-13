بائع المناديل يوجه رسالة للسيسي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
بائع المناديل
بائع المناديل
شيماء حسن
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وجه أحمد حلمي، بائع المناديل، صاحب الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع مناديل ويعيش على أحد الأرصفة بصحبة ابنته ملك الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين على الاستجابة السريعة لحالته.

وقال "حلمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية" إنه بعد انتشار الصورة استجاب محافظ بني سويف ووكيلة التضامن الاجتماعي بتوفير سكن في أحد العقارات والعمل به كحارس عقار براتب شهري.

وأضاف "أنا عندي أربع أولاد غير ملك، ولكن ملك مرتبطة بيا أكتر وعلشان كده عالطول كانت بتحب تيجي معايا، وكانت بتروح المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع بسبب الوباء".

من جانبها قالت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إنه تم نقل عم أحمد بائع المناديل وابنته إلى دار رعاية في بني سويف.

وأشارت إلى أنه تم جمع عم أحمد بزوجته التي أوضحت أن عليها دين سيتم بحث كيفية تسديده بمساعدة المجتمع المدني، موضحة أنه تم لم شمل الأسرة وتوفير مسكن لهم وراتب شهري يقدر بـ2000 جنيه.

وأعرب أحمد حلمي، بائع المناديل صاحب الصورة الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته لحل أزمته وتوفير مسكن وراتب شهري له، موجها التحية للمحافظ والرئيس السيسي، قائلا: "كتر خيره، الريس حبيبنا كلنا".

ووجه "حلمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، التحية للشخص الذي نشر صورته على السوشيال ميديا وكان سبب في تعريف الناس به، قائلا: "كتر خيره بشكره وهو معملش حاجة غلط".

وأوضح أن لديه 3 أبناء، مضيفا: "بيروحوا المدرسة، وملك بنتي اللي ظهرت فالصورة دي ملك روحي"، مطالبا بتحويل راتبه كمعاش لأبنائه لتوفير حياة كريمة له، متابعا: "عايزهم يعيشوا حياة كريمة".

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