حار على شمال وجنوب الصعيد.. تعرف على طقس اليوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على كافة الأنحاء ليلًا.





وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانًا لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من نشاط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض متمركز على غرب البحر المتوسط.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد، والتي تتمثل في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في العريش الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في رفح الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة في الطور الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 32

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 13 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 32

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 28