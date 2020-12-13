"willow" لتايلور سويفت ضمن قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
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طرحت النجمة العالمية تايلور سويفت، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "willow" عبر موقع الفيديوهاا الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية في غضون ساعات قليلة مشاهدات مرتفع كما تصدرت قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب,

وفاجأت سويفت، قبل ساعات قليلة معجبيها وجمهورها عبر إنستجرام بصورة من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "willow"، كما أعلنت أنها ستطرح ألبومها التاسع " evermore" في منتصف الليل.

وكتبت تايلور سويفت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام :"منذ أن كان عمري 13 عامًا، كنت متحمسة لأن أبلغ من العمر 31 عامًا لأنه رقم حظي بالعكس، ولهذا السبب أردت أن أفاجئكم بهذا الآن. لقد كنتم جميعًا مهتمين جدًا وداعمين في أعياد ميلادي ولذا اعتقدت هذه المرة أنني سأقدم لكم شيئا".

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