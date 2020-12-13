أمطار وعدم استقرار.. الأرصاد تحذر المصريين من طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءًا من يوم الأحد، وحتى الأربعاء، سيكون هناك حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن عدم الاستقرار يبدأ بارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بـ3-4 درجات أعلى من المعتاد، ثم يحدث انخفاضا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ثم يحدث انخفاضا آخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بمعدل يتراوح من 2-3 درجات مئوية.



