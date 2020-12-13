قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





بينما يستضيف نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت قائمة هدافي البريميرليج كالتالي:





كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.





سون هيونج مين، توتنهام، 10 أهداف.





محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.





جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.





هاري كين، توتنهام، 8 أهداف.





باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 8 أهداف.





برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.





كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.





ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.



