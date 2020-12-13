قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

بينما يستضيف نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت قائمة هدافي البريميرليج كالتالي:

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 10 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 8 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 8 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 7 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 6 أهداف.

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