اليونان تعتقل شخصين بتهمة التجسس لصالح تركيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
كشفت وسائل إعلام يونانية، عن اعتقال السلطات اليونانية لشخصين بتهمة التجسس لصالح تركيا، كانا يصوران السغن الحربية والمواقع العسكرية التابعة للجيش اليوناني.

ونقلت روسيا اليوم، عن موقع Greek City Times اليوناني، قوله إن الموظفين كانا يسلمان اللقطات المصورة إلى أحد موظفي السفارة التركية.

وأوضح الموقع اليوناني، أن أحد المتهمين كان يعمل في مؤسسة قنصلية في رودس، بينما كان الثاني يعمل متن سفينة ركاب تبحر بين رودس وجزيرة كاستيلوريزو الواقعة قرب سواحل تركيا.

واتهمت السلطات اليونانية الموظفين بالتجسس لصالح تركيا ومخالفة قانون الإجراءات الأمنية في المواقع الدفاعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا بوابة الفجر اليونان الفجر

أخبار تهمك

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 7 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 19 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اليونان تشيد بإطلاق تركيا سراح اثنين من جنودها

الشرطة اليونانية تعتقل سباحة سورية بتهمة تهريب البشر

السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس لصالح إيران

مجلة: جاسوس إيران الألماني نقل معلومات عن القوات بأفغانستان

"تركيا تقتل سجين".. حكاية هاشتاج تصدر تويتر بعد انتحار فلسطيني

بريطانيا تعلق على الحكم الصادر بحق إيرانية بتهمة التجسس لصالحها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر