اليونان تعتقل شخصين بتهمة التجسس لصالح تركيا

كشفت وسائل إعلام يونانية، عن اعتقال السلطات اليونانية لشخصين بتهمة التجسس لصالح تركيا، كانا يصوران السغن الحربية والمواقع العسكرية التابعة للجيش اليوناني.





ونقلت روسيا اليوم، عن موقع Greek City Times اليوناني، قوله إن الموظفين كانا يسلمان اللقطات المصورة إلى أحد موظفي السفارة التركية.





وأوضح الموقع اليوناني، أن أحد المتهمين كان يعمل في مؤسسة قنصلية في رودس، بينما كان الثاني يعمل متن سفينة ركاب تبحر بين رودس وجزيرة كاستيلوريزو الواقعة قرب سواحل تركيا.



