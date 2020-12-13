وفاة فنانة شهيرة بعد صراع طويل مع الزهايمر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
Advertisements


توفيت الممثلة البريطانية باربرا وندسور، بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأعلن زوج الممثلة، سكوت ميتشل، عن النبأ في وقت مبكر اليوم الجمعة 11 ديسمبر، قائلا إنها "أفضل صديقة له ورفيقته الروحية" وافتها المنية بسلام في دار للرعاية بلندن في الساعة 8.35 مساء الخميس 10 ديسمبر.

وقال إن الأسابيع الأخيرة لزوجته كانت "نموذجية للطريقة التي تعيش بها حياتها" و"مليئة بروح الدعابة والدراما والروح القتالية حتى النهاية".


وحظيت الراحلة بملايين المعجبين طوال مسيرتها المهنية التي استمرت أكثر من 60 عاما، بفضل أدوارها التي تجسد شخصيات تحب المرح والضحك.

أخبار تهمك

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

يسرا اللوزي بعد صورتها المثيرة للجدل أثناء حملها: "كنت عايزة أوثق الفترة دي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار وعدم استقرار.. الأرصاد تحذر المصريين من طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 15 ساعة

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر