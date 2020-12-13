الفجر الفني الفجر الفني تكريم وليد منصور في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:46 ص يارا أحمد Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي) منذ حوالي 4 ساعات تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب منذ حوالي 5 ساعات النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى منذ حوالي 4 ساعات سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي منذ حوالي 7 ساعات هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب منذ حوالي 7 ساعات ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب" منذ حوالي 13 ساعة عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة منذ حوالي 10 ساعة هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني منذ حوالي 19 ساعة قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل منذ حوالي 14 ساعة عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية منذ حوالي 3 ساعات موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 7 ساعات معتز عبدالفتاح يكشف أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل (فيديو) منذ ساعتين و 47 دقيقة موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري منذ حوالي 3 ساعات