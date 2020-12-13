موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة ريال مدريد الدولي البرازيلي كاسميرو في الدقيقة 15 من بداية اللقاء، ثم أضاف يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه، بعد كرة ارتدت من القائم وارتطمت به ودخلت المرمى في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 23، يحتل بها المركز الثالث، بينما يظل أتلتيكو مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز. 

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