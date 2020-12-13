أشرف قاسم يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن فوز فريقه على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري إنطلاقة جيدة في مشوار الفريق بالفترة الحالية.

وقال قاسم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن مخاوف جماهير الزمالك ليس لها داعي، وهذا يؤثر على الحالة النفسية للاعبين.

وأضاف، أن الفترة الماضية أثرت عليهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الزمالك ظهر بشكل مميز في الشوط الأول والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم أمام المقاولون.

وأتم، أن سبب عدم ارتداء حازم امام لشارة القيادة لم تكن مقصودة وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه.

أخبار تهمك

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 10 ساعة

معتز عبدالفتاح يكشف أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 13 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر