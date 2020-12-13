موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد س
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يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، بمواجهة جازيلي بطل التشاد، في دور الـ 32 خلال شهر ديسمبر الجاري.

وسيواجه الزمالك فريق جازيلي أحد أيام 22 أو 23 ديسمبر الحالي، في ذهاب دور الـ 32 في القاهرة بدلًا من التشاد، بينما ستكون مباراة الإياب في القاهرة أيضًا أحد أيام 6 أو 7 يناير المقبل.

وستُلعب المباراة الأولي في مصر بدلًا من التشاد، بعدما طلب الفريق التشادي بإقامتها في مصر، ورحب الزمالك بهذا الطلب، على ان يتحمل الاخير نفقات السفر والإقامة للفريق التشادي.

وكان الفارس الابيض أعفي من خوض دور الـ 64 من البطولة، بينما تأهل جازيلي إلي هذا الدور بعدما انسحب فريق سياف بطل جيبوتي.

يذكر ان الزمالك خسر نهائي البطولة الماضية ضد غريمه التقليدي الأهلي، علي ملعب القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.

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