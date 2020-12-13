موعد مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، مع منافسه بارما، اليوم الأحد 13 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي. 

وستقام المباراة بين ميلان وبارما في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولةالإمارات العربية. 

وقد حقق فريق ميلان متصدر الترتيب على سامبدوريا في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادل بارما مع بينفينتو بنتيجة سلبية.

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