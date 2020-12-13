موعد مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي













يلتقي فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، مع منافسه بارما، اليوم الأحد 13 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين ميلان وبارما في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولةالإمارات العربية.



