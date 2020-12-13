"ملخص المباراه "ريال مدريد يفوز على اتليتكو مدريد المتصدر بهدفين نظيفين ويحسم ديربي مدريد

انتهى ديربي مدريد بين الريال وجاره أتليتكو، بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إلفريد دي ستيفانو، في إطار منافسات مسابقة الليجا.





وسجل هدفي الريال البرازيلي كاسميرو وداني كارفاخال، ليرفع الريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد المتصدر عند النقطة 26.





ويرصد "ملعب الفجر"، تحليل المباراة وموقف زيدان من الرحيل عن مدريد بعد الفوز بالديربي عبر الفيديو التالي :