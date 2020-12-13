موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي









يحل فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، ضيفا ثقيلا على حساب جنوى، اليوم الأحد 13 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين فريق يوفنتوس وجنوى في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



