هشام يكن يكشف أهمية فوز الزمالك أمام المقاولون العرب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد هشام يكن نجم الزمالك الاسبق، على اهمية فوز الابيض اليوم باولى مبارياته في الدوري العام.

وقال يكن لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: الزمالك حقق أحد أهم انتصاراته بعد الفوز على المقاولون في ظل الظروف الحالية.

وتابع، مباراة الزمالك والمقاولون مهمة من الناحية الفنية والمعنوية بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وأردف، نسعى لدعم فريق الزمالك والوقوف معه الفترة المقبلة، والزمالك بيتي قبل مرتضى منصور، وولدت وتربيت داخل النادي.

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