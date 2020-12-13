تكريم المخرج محمد العدل كأفضل مخرج سينمائي عن "صاحب المقام"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كرمت إدارة مهرجان "نجم العرب" ومحمد فريد رئيس المهرجان المخرج محمد العدل الشهير بماندو العدل كأفضل مخرج سينمائي عن فيلم صاحب المقام .


في سياق متصل، يتناول فيلم " صاحب المقام" فكرة الإيمان بالأضرحة، وتعامل الناس معها، ومساعدة رجل ثري لبعض اللاجئين لتلك الأضرحة، كي يفك الله كربه، بعدما تتحول حياته لفقدان زوجته التي يحبها الوعي، وتغيب عن عالمه لبضعة أيام.


ويضم الفيلم نغبة كبيرة من نجوم الفن وابرزهم آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، إبراهيم نصر، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محمود عبد الغني، إنجي المقدم، ميدو عادل، محمد لطفي، محسن محيي الدين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

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