داليدا خليل تتألق في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" وتحصد هذه الجائزة

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حصدت المطربة اللبنانية داليدا خليل، جائزة أفضل مطربة شابة في حفل توزيع جوائز مهرجان "نجم العرب".



وتألقت بإطلالة مميزة بفستان انطوان قارح، وشعر منسدل بأنامل ريتشارد، و ميك اب ارتيست دينا راغب.



من جانب آخر، تخطي كليب الفنانة اللبنانية داليدا خليل مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب وسط نجاح جماهيري كبير.



"شيك اوي" هي أولي اعمال داليد باللهجة المصرية وهي من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع عمر صبّاغ وتم تصويرها فى لبنان مع المخرج اللبناني بيار خضرا.