داليدا خليل تتألق في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" وتحصد هذه الجائزة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


حصدت المطربة اللبنانية داليدا خليل، جائزة أفضل مطربة شابة في حفل توزيع جوائز مهرجان "نجم العرب".

وتألقت بإطلالة مميزة بفستان انطوان قارح، وشعر منسدل بأنامل ريتشارد، و ميك اب ارتيست دينا راغب.

من جانب آخر، تخطي كليب الفنانة اللبنانية داليدا خليل مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب وسط نجاح جماهيري كبير.

"شيك اوي" هي أولي اعمال داليد باللهجة المصرية وهي من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع عمر صبّاغ وتم تصويرها فى لبنان مع المخرج اللبناني بيار خضرا.

أخبار تهمك

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 12 ساعة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 3 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

معتز عبدالفتاح يكشف أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر