تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements


حافظ زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان على صدارته لجدول ترتيب هدافي الكالتشيو الإيطالي، وذلك بالرغم من غيابه عن التهديف في  العاشرة الماضية، حيث أنه لم يشارك أمام سامبدوريا بسبب تعرضه الإصابة.


واستطاع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان من تسجيل هدف في تلك الجولة وذلك أمام بولونيا، بينما غاب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن التهديف وذلك أمام تورينو.



وعلى الجانب الآخر، واصل تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو تألقه وسجل هدفًا في الجولة المذكورة وذلك أمام سبيزيا.


وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالآتي:-


1- زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 10 أهداف.

2-روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 10 أهداف.

3-كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 8 أهداف.


4-أندريا بيلوتي، تورينو، 8 أهداف.

5-جواو بيدرو، كالياري، 6 أهداف.

6-تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 6 أهداف.

7-هنريك مخيتاريان، روما، 5 أهداف.

8-روبرتو سوريانو، بولونيا، 5 أهداف.

9-فرانشيسكو كابوتو، ساسولو، 5 أهداف.

10-مخيتاريان، روما، 5 أهداف.

11-لوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، أهداف.

أخبار تهمك

الزمالك يرد على عرض جالاتا سراي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 12 ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

معتز عبدالفتاح يكشف أسباب اعتراف دول عربية وإسلامية بوجود إسرائيل (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ساعة و نصف

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

النصر السعودي يُهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 ص

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

09:41 م

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

01:20 ص

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر