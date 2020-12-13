تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي









حافظ زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان على صدارته لجدول ترتيب هدافي الكالتشيو الإيطالي، وذلك بالرغم من غيابه عن التهديف في العاشرة الماضية، حيث أنه لم يشارك أمام سامبدوريا بسبب تعرضه الإصابة.









واستطاع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان من تسجيل هدف في تلك الجولة وذلك أمام بولونيا، بينما غاب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن التهديف وذلك أمام تورينو.













وعلى الجانب الآخر، واصل تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو تألقه وسجل هدفًا في الجولة المذكورة وذلك أمام سبيزيا.









وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالآتي:-









1- زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 10 أهداف.





2-روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 10 أهداف.





3-كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 8 أهداف.









4-أندريا بيلوتي، تورينو، 8 أهداف.





5-جواو بيدرو، كالياري، 6 أهداف.





6-تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 6 أهداف.





7-هنريك مخيتاريان، روما، 5 أهداف.





8-روبرتو سوريانو، بولونيا، 5 أهداف.





9-فرانشيسكو كابوتو، ساسولو، 5 أهداف.





10-مخيتاريان، روما، 5 أهداف.



