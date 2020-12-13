وكيل أمونيكي يعلن تقديم شكوى جديدة ضد مصر المقاصة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد عباس، وكيل النيجيري إيمانويل أمونيكي مدرب المقاصة السابق، أنه تحدث مع محمد عبد السلام رئيس النادي بشأن أزمة موكله. 

وقال عباس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تحدثنا مع محمد عبد السلام ووعدنا بحل أزمة إيمانويل أمونيكي، لكننا مرتبطين بخطوات مع الفيفا وهذا التأخير ليس في مصلحتنا".

وأكمل: "الفريق لديه أزمة مالية، لكننا سنقدم شكوى ضدهم يوم الاثنين، لأن منح إيمانويل شيك بدون رصيد عقوبته أشد".

وأتم: "من الممكن أن تصل العقوبة لمنع من تسجيل اللاعبين لمدة 3 فترات متتالية، لذلك أرجو أن تكون الأولوية لهذه القضية لكي لا يضعوا النادي في حرج".

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