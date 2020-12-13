تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

يحتل ميكيل أويارزابال صدارة جدول ترتيب هدافي الليجا الإسباني، برصيد سبعة أهداف، ثم يأتي في المرتبة الثانية جيرارد مورينو في برصيد ستة أهداف، متساويًا مع ياجو أسباس.





وعلى الجانب الآخر، جاء ياجو أسباس برصيد ستة أهداف ليحتل بهم المركز الثالث، وبفارق هدف وحيد عن باكو ألكاسير صاحب المرتبة الرابعة.





واستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، التوج بلقب هدافي الدوري الإسباني للنسخة الماضي بعدما سجل 25 هدفًا





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالآتي:-





1- ميكيل أويارزابال.. سبعة أهداف.





2- جيرارد مورينو.. ستة أهداف.





3- ياجو أسباس.. ستة أهداف.





4- باكو ألكاسير.. خمسة أهداف.





5- لويس سواريز.. خمسة أهداف.





6- جواو فيليكس.. خمسة أهداف





7- كارلوس سولير.. خمسة أهداف.





8- كريستيان تييو.. أربعة أهداف.





9- كريم بنزيما.. أربعة أهداف.





10- بورتو.. أربعة أهداف.





11- خوسيه موراليس.. أربعة أهداف.



