موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، على تشكيلة فريقه لمواجهة مصر المقاصة اليوم الأحد في أولى جولات الدوري الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب استاد الأهلي we السلام في السابعة والنصف من مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام المقاصة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي (ديانج)، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو (طاهر محمد)

الهجوم: صلاح محسن.

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